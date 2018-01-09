Galatasaray, Almanya deplasmanında

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.
Son 16 turu grubundaki ilk maçında Darüşşafaka'ya 65-84 yenilen sarı-kırmızılı ekipte, sonrasında başantrenör Erman Kunter ile yollar ayrılırken, Alba Berlin karşılaşmasına takımın başında Kunter'in yardımcılığını üstlenen Recep Şen çıkacak.
E Grubu'nda ikinci hafta müsabakaları öncesi sıralama şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1. Herbalife Gran Canaria
|
1
|1
|0
|100
|81
|2
|2. Darüşşafaka
|
1
|1
|0
|84
|65
|2
|3. Galatasaray Odeabank
|
1
|0
|1
|65
|84
|1
|4. Alba Berlin
|
1
|0
|1
|81
|100
|1
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