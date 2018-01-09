﻿
Galatasaray, Almanya deplasmanında
﻿
Site İçi Arama
﻿

GALATASARAY, ALMANYA DEPLASMANINDA

Galatasaray, Almanya deplasmanında

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu 2. hafta karşılaşmasında 10 Ocak Çarşamba günü Almanya'nın Alba Berlin takımıyla rakip sahada karşılaşacak.

340 Okunma

Mercedes-Benz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Son 16 turu grubundaki ilk maçında Darüşşafaka'ya 65-84 yenilen sarı-kırmızılı ekipte, sonrasında başantrenör Erman Kunter ile yollar ayrılırken, Alba Berlin karşılaşmasına takımın başında Kunter'in yardımcılığını üstlenen Recep Şen çıkacak.

E Grubu'nda ikinci hafta müsabakaları öncesi sıralama şöyle:

Takım Maç G M A Y Puan
1. Herbalife Gran Canaria

1

 1 0 100 81 2
2. Darüşşafaka

1

 1 0 84 65 2
3. Galatasaray Odeabank

1

 0 1 65 84 1
4. Alba Berlin

1

 0 1 81 100 1
ETİKETLER
Uğur Çiftçi'den profesyonellik itirafı
Başkandan destek sözü çıktı!
2
Gençlerbirliği kalecisinden kötü haber!
1
Hopf: Türkiye’de yaşamayı seviyorum
4
Tuna, Yiğiner’le görüşecek
Osmanlıspor’da transfer harekâtı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿