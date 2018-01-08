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İspanya'da Arda Turan zirvesi!
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İSPANYA'DA ARDA TURAN ZİRVESİ!

İspanya'da Arda Turan zirvesi!

Arda Turan, Türkiye'ye dönebilir. Medipol Başakşehir yetkilileri, transfer için İspanya'da.

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Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ve asbaşkanlar, temaslarda bulunmak için bugün Barcelona'ya gitti.

Asbaşkanlar, akşam saatlerinde Barcelona Kulübünün yöneticileriyle bir araya gelecek.

Bu toplantıya katılmayacak başkan Göksel Gümüşdağ ise Arda Turan'la görüşecek.

Transferin detaylarının bu akşam yapılacak toplantılardan sonra netleşmesi bekleniyor.

Bu sezon hiçbir maçta forma giymeyen milli futbolcu, son olarak Barcelona'nın ağustos ayında oynadığı hazırlık maçında 45 dakika görev yapmıştı

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