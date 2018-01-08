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Eskişehirspor'dan transfer açıklaması
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ESKİŞEHİRSPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Eskişehirspor'dan transfer açıklaması

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un sportif direktörü İzzet Erdoğan, sezonu mevcut futbolcu kadrosuyla bitirmeyi hedeflediklerini bil

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Erdoğan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un transfer yapma yasağının devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Mevcut kadromuzla sezon bitirme hedefindeyiz. Şu ana kadar kulübümüzün 14 profesyonel futbolcusunun ödemelerini yerine getirdik. Ödemesi yapılmamış 4 futbolcu var. Bunlardan biri olan Dorukhan Toköz'ün ödeme tarihi henüz gelmedi. Geriye kalan üç futbolcu olan Kaan Kanak, Hürriyet Gücer ve Gökhan Siverek için bugün ve yarına ait ödeme planı yapıldı. Bu futbolcuların kulüpte kalacağına inanıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana 10,4 milyon lira ödeme yaptık. Söz konusu üç futbolcuyla ilgili sorun yaşayacağımıza inanmıyorum. Kampımızı tamamlayıp, ligin ilk maçı olan İstanbulspor karşılaşmasına mental ve fiziki olarak hazır olacağız."

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