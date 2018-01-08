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Gençlerbirliği kalecisinden kötü haber!
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GENÇLERBİRLİĞİ KALECİSİNDEN KÖTÜ HABER!

Gençlerbirliği kalecisinden kötü haber!

Gençlerbirliği'nin başarılı kalecisi Nihat Şahin bir kaç hafta sahalardan uzak kalacak.

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Gençlerbirliği’nin dün oynadığı Eskişehirspor maçının ilk yarısında sol ayak bileğini burkarak sahayı sedyeyle terk eden kaleci Nihat Şahin'in durumu belli oldu.

Başkent ekibi kalesinin yapılan MR incelemesinde sol ayak bileğinde kanamaya bağlı ödem, kapsül hasarı, yan bağda yırtık tespit edildi. Kulüp Sağlık Ekibi tarafından hemen tedavisine başlanan sporcunun, yapılan kontroller sonucunda 4 ila 6 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı belirlendi.

Ayrıca kulüp web sitesinden de kaleci Nihat Şahin ile ilgili bir geçmiş olsun mesajı yayınlandı. 

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2
Şakir
8 Ocak 201813:03
Hiç söylemeseydiniz, kendiliğinden 2 ay sonra iyileşse bile farkedemezdik. Zaten oynayacağı maç var mıydı ?
1
nöri gantar
8 Ocak 201812:12
NE BAŞARILISI SAFTORİK MYNET.BAŞARILI OLSA YEDEK BEKLER Mİ?BİRAZ AKILLI HABER YAP.AZİZ NESİN BOŞUNA DEMEMİŞ.
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