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Hopf: Türkiye’de yaşamayı seviyorum
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HOPF: TÜRKİYE’DE YAŞAMAYI SEVİYORUM

Hopf: Türkiye’de yaşamayı seviyorum

Gençlerbirliği’nin İsveçli kalecisi Johannes Hopf, Türkiye’de olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek, “Burada yaşamayı seviyorum” dedi

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Devre arası kampı için Antalya'da bulunan kırmızı-siyahlı ekibin 30 yaşındaki deneyimli file bekçisi İsveçli Johannes Hopf, Gençlerbirliği'nde 3. sezonunu geçirdiğini belirterek, Türkiye ile İsveç'teki yaşam arasında çok fark olmadığını söyledi.

 Hopf, "Ankara çok güzel bir şehir, Türkiye de çok güzel bir ülke. Evden uzaktayız. İlk baştaki 'çok farklı olacak' beklentisi gerçekleşmedi. Ailem geldiğinde 'İsveç'ten çok farklı değil' diye yorumda bulunmuştu. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'de yaşamayı seviyorum. Türkiye, her şeyi yaşayabileceğiniz bir ülke. Antalya'da güneşlenirken dağlarında kayak yapabilirsiniz" diye konuştu. Kuzey Kutbu'na yakın olan ülkesi İsveç'le kış aylarındaki soğuk havasıyla bilinen Ankara'yı kıyaslayan 30 yaşındaki kaleci, "Ankara'daki hava İsveç'ten daha soğuk. Benim geldiğim şehirde çok fazla kış olmuyor ama yaz da olmuyor" dedi. Sezona iyi başlayamayan Gençlerbirliği'nin ilk yarıyı 14 puanla 17. sırada tamamladığını hatırlatan Hopf, son maçlarda toparlandıklarını söyledi. Hopf, şu ifadeleri kullandı: "Sezonun ikinci yarısındaki ilk iki maçımızı Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor ile oynayacağız. O maçlar bizim için önemli olacak."

FIFA DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI HEDEFLİYOR
İsveç Milli Takımı havuzunda yer almasına rağmen forma giyememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Hopf, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'na gitmeyi hedeflediğini belirtti. Süper Lig'in Avrupa'nın önde gelen liglerinden olduğunu ifade eden tecrübeli file bekçisi, "Üzücü bir durum. Milli takımda oynamayı çok isterdim. Son 3 yıldır Süper Lig'de oynuyorum ve Süper Lig, Avrupa genelinde iyi liglerden biri. İsveç Milli Takımı'nda 2-3 kez oynamıştım" dedi.

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Orhan
8 Ocak 201812:34
Biz de seni seviyoruz. Korkum, taktik dehası teknik sorumlunuz tarafından satış listesine konulmanız.
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