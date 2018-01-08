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Tuna, Yiğiner’le görüşecek
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TUNA, YİĞİNER’LE GÖRÜŞECEK

Tuna, Yiğiner’le görüşecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner bugün bir araya geliyor. Beklenen yardım görüşmede açıklanabilir...

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Gaziantepspor ve Samsunspor gibi maddi zorluklar içerisinde olan bir diğer kulüp ise başkentin asırlık çınarı Ankaragücü... Tüm bu maddi olumsuzluklara rağmen geçtiğimiz sene TFF 1. Lig'e yükselen Ankaragücü camiası bu ligde de futbolcusundan teknik kadrosuna, yönetiminden malzemecisine kadar büyük bir özveri göstererek liderlik koltuğuna oturdu. Şu anda 34 puan toplayan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösteren Ankaragücü ne sezon öncesi en büyük desteği Ankara Büyükşehir Belediyesi vermişti.

YARDIM SİNYALİ GELMİŞTİ
Tüm bu destekler sezonun ilk yarısının başarı ile tamamlanmasında büyük etken oldu. Ancak takımın ikinci yarı şampiyon olabilmesi için ikinci bir maddi takviye de olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Bu süreçte Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile sık sık bir araya gelirken taraftarlar da sosyal medyadan Tuna'yı ablukaya alarak kulübe yardım istedi. Tuna bu süreçte ilk yarının en önemli maçı Ümraniyespor karşılaşmasını tribünden izledi ve imkânlar ölçüsünde Ankaragücü'ne yardım yapılacağını ifade etti.

TOPLANTI SAAT 11.00'DE...
Tuna ve Ankaragücü Yönetim Kurulu arasında bugün saat 11.00'da Büyükşehir Belediyesibinasında toplantı gerçekleştirilecek. İkinci yarının başlamasına çok az bir süre kalması ve bugün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başlaması Ankaragücü'ne maddi yardım yapılacağının sinyallerini verdi. Başkan Tuna' nın bugün Ankaragücü'ne ligin ikinci yarısı için yapılacak maddi yardımı açıklaması bekleniyor.

 
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4
Şakir
8 Ocak 201813:09
Yardımın miktarı belli oldu. 3 milyon lirayı Belediye verecek. Ankaralı geçinen markaların da artık reklam adı altında ellerini ceplerine atması gerekiyor.
3
Usta
8 Ocak 201812:16
İnanin arkadaslar dogumevinnde bebek bekleyen baba adayi olduk _Mustafa Tunadan gelecek iyi haberibekliyoruz insallah fos cikmaz bu seneki avantaji baska senelerde bulamayabiliriz futbolcularimiz ve teknik ekibin alacaklari hayirlisiyle odenir ikinci yariya firtina gibi baslariz insallah
2
06 ANKARA
8 Ocak 201811:37
Biraz daha bekleseydiniz. Ara transfer döneminin bitmesine ne kadar zaman kaldı ki. Transfer dönemi bitsin kouşursunuz...!
1
Cankirili Simsar Seco
8 Ocak 201810:26
Haydi insallah Ankaragucu icin gereken 7 milyon gelirde transfer kalkar oyunculara olan odemeler yapilir. Mutlu gemi keyifle yol alir.
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