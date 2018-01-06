ZİRAAT BANKASI 2.DEVREYE GALİBİYETLE BAŞLADI

Ziraat Bankası 2.devreye galibiyetle başladı
Efeler Liginde 2. Devrenin ilk maçında Ziraat Bankası, Jeo Park Kula ile karşı karşıya geldi. Kula Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı. Setler 25-21, 21-25, 22-25, 19-25 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.
SALON: Kula Kapalı Spor Salonu
HAKEMLER: Yavuz AKDEMİR – Hakkı Demiralay
SETLER: 25-21, 21-25, 22-25, 19-25
SÜRE: 1 saat 34 dakika
JEO PARK KULA: Jose Weber, Murılo Radke, Fatih Eren Uğur, Oliveira Thiago, Temel Vural, Ali Çayır, Mehmet Özbek (L)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre Savaş, Milos Nikic, Koray Şahin (Volkan Döne (L), Sabit Karaağaç)