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Ziraat Bankası 2.devreye galibiyetle başladı
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ZİRAAT BANKASI 2.DEVREYE GALİBİYETLE BAŞLADI

Ziraat Bankası 2.devreye galibiyetle başladı

Efeler Liginde 2. Devrenin ilk maçında Ziraat Bankası, Jeo Park Kula ile karşı karşıya geldi.

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Ziraat Bankası 2.devreye galibiyetle başladı

Efeler Liginde 2. Devrenin ilk maçında Ziraat Bankası, Jeo Park Kula ile karşı karşıya geldi. Kula Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Ziraat Bankası 3-1 kazandı. Setler 25-21, 21-25, 22-25, 19-25 Ziraat Bankası lehine sonuçlandı.

 

 

SALON: Kula Kapalı Spor Salonu

HAKEMLER: Yavuz AKDEMİR – Hakkı Demiralay

SETLER:  25-21, 21-25, 22-25, 19-25

SÜRE: 1 saat 34 dakika

 

JEO PARK KULA: Jose Weber, Murılo Radke, Fatih Eren Uğur, Oliveira Thiago, Temel Vural, Ali Çayır, Mehmet Özbek (L) 

 

ZİRAAT BANKASI: Ulaş Kıyak, Denis Kaliberda, Dawid Konarski, Emre Savaş, Milos Nikic, Koray Şahin (Volkan Döne (L), Sabit Karaağaç)

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