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Halkbank takımları devreyi açıyor
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HALKBANK TAKIMLARI DEVREYİ AÇIYOR

Halkbank takımları devreyi açıyor

2017 – 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar ve Efeler Ligi ikinci devre yarın (7 Ocak, Pazar), oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

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Halkbank takımları devreyi açıyor

2017 – 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar ve Efeler Ligi ikinci devre yarın (7 Ocak, Pazar), oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Halkbank Erkek ve Bayan Takımları 2018’in ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Efeler Ligi’ni üçüncü sırada bitiren, Türkiye Kupası’nı kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, İnegöl Belediyespor deplasmanında puan arayacak. İnegöl Spor Salonunda oynanacak karşılaşma saat 14:00’te başlayacak. Ankara’da oynanan ilk karşılaşmayı başkent ekibi 3-0 kazanmıştı.

 

Bayanlar’ın rakibi Vakıfbank

Öte yandan, Vestel Venüs Sultanlar Ligi’ni beşinci sırada bitiren Halkbank Bayan Voleybol Takımı, ikinci yarının ilk maçında üçüncü sırada yer alan Vakıfbank’a konuk olacak. Bankalar derbisi, Vakıfbank Spor Sarayında oynanacak ve saat 19:00’da start alacak. Birinci devrede Ankara’da oynanan müsabakayı Vakıfbank 3-0 kazanmıştı.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ile Efeler Liginde ilk yarı 24-25 Şubat 2018 tarihlerinde sona erecek. Play-off karşılaşmaları 2018 Mart- Nisan tarihlerinde oynanacak.

 

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