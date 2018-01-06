GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KAMP SON HIZIYLA SÜRÜYOR

İkinci yarı hazırlıkları sürüyor

Devre arası kampını Belek’te geçiren Gençlerbirliği bugünü çift antrenmanla tamamladı. Sabah bölümünde core çalışmasıyla günü tamamlayan futbolcular akşam ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan başkent ekibi daha sonra dar alanda top kapma oyunu oynadı. Yaklaşık doksan dakika süren akşam antrenmanı dar alan ve yarı sahada olmak üzere iki bölümde oynanan taktik çift kale maç ile noktalandı.

İlk rakip Eskişehirspor

Devre arası kampı ilk hazırlık maçını Eskişehirspor ile oynayacak olan Gençlerbirliği, kamp hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular daha sonra ayak tenisi ile antrenmanı tamamladı. Gençlerbirliği’nin bugün Bellis Deluxe Otel’in sahasında Eskişehirspor ile oynayacağı maç 17.00’de başlayacak.

Foto Albümü Gençlerbirliği'nde kamp son hızıyla sürüyor 14 FOTO

Hazırlıklar kondisyon çalışmasıyla sürüyor

Bu akşam Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maç sabahını da kondisyon ağırlıklı antrenmanla geçirdi. Antrenmana ısınma koşusu ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular daha sonra yaptıkları tempolu koşu çalışmasıyla günü tamamladı.

Başkent ekibi bugün devre arası kampının ilk hazırlık maçında kamp yaptığı otelin sahasında (Bellis Deluxe) 17.00’de Eskişehirspor’u ağırlayacak.