İSMAİL KARTAL'DAN TARİHİ İTİRAF

TFF 1. Lig’deki ilk sezonuna kötü başlamasına karşın sonradan yakaladığı çıkışla liderlik koltuğuna oturan Ankaragücü’nde Teknik Direktör İsmail Kartal, Aspor’un sorularını yanıtladı. Sezona kötü başlamalarıyla ilgili konuşan Kartal, hedeflerinin Süper Lig olduğunu söyledi.

“Yeni kurulan bir, lige yeni çıkan bir takımdık. Hakkında iyi referans aldığım oyuncuları bir araya getirdik. En büyük eksikliğimiz, bu oyuncuların hepsini bir anda yapamadık. Bu konuda zamana ihtiyacımız vardı. Zamanla gelen oyuncularla beraber, felsefemizi anlattık. Ligin 6.haftasında bile yan yana ilk kez oynayan oyuncular vardı. Ligin ilk 3 haftası zaten forvetsiz ve sağbeksiz sahaya çıktık. Ben kendime ve ekibime güvenen bir insanım. İlk yarı son hafta oynanan Adana Demirspor maçı hariç 12 haftalık bir yükselişimiz vardı. Futbolcularımızın konsantrasyon bozukluğu vardı, mağlup olduk. Bu da bize bir ders oldu. İkinci yarıda da savaşan, mücadele eden, şartlar ne olursa olsun zirve mücadelesinde olan bir takım olacak” dedi.

Ankaragücü’nü tercih sebebini anlattı

Ankaragücü’ne gelme sebeplerinin arasında taraftarın da olduğunu söyleyen Kartal, “Benim buraya gelme sebeplerim arasında en önemli olanı, köklü bir takım olması ve taraftarın coşkusuydu. Bize gerçekten çok büyük destek veriyorlar, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Süper Lig’i hak eden bir camiayız. Bu yolda çok çalışıyoruz”

“Real Madrid ya da Barcelona’ya gidebilirdim”

“Joachim Löw ile Fenerbahçe’de çalıştık. O günden bu yana ara sıra görüşüyoruz. Löw’un menajerinin aracılığıyla 3-5 sezon önce hem Real’den hem Barcelona’da teklif aldığını biliyorum. O dönem menajerine, ‘Ben de bu ekibin içerisinde olurum herhalde’ dedim, o da, ‘İngilizceni ilerlet, neden olmasın’ dedi. Ancak sonra Löw Almanya Milli Takımı’nda kaldı. Çok başarılı oldu. Kendisine başarılar diliyorum. Onun başarısında ben mutlu oluyorum, benim başarımda da o mutlu oluyor.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’a destek verdi

“Aykut Kocaman benim arkadaşım. Aykut Hoca’ya biraz zaman verilmesi lazım. Onlar da bizim gibi 10’a yakın transfer yaptılar. Arsene Wenger’in, kaç yıldır şampiyonluğu yok. Aykut Hoca göreve geleli 4-5 ay oluyor, biraz daha hoş görülü olmak lazım. Fenerbahçe’de çok başarılı olacağını düşünüyorum.”

“Cenk Tosun ile gurur duyuyoruz”

“Her futbol adamının gurur duyabileceği bir durum Cenk Tosun, Gaziantepspor’dan son büyük çıkış yakaladı, burada Şenol Hoca’nın da hakkını vermek lazım. Bu kadar yabancı oyuncu varken, Cenk Tosun’da ısrar etmesi çok önemliydi. Kendisine başarılar diliyorum. Umarım birkaç sene sonra Türk antrenörlerini de böyle takımlarda görürüz.”