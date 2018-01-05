OZAN TUFAN VE VAN PERSİE'YE TRANSFER İZNİ ÇIKTI

Sarı-lacivertli yönetim, kamp kadrosunda bulunmayan Van Persie ve Ozan Tufan'a kendilerine kulüp bulmaları için izin verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen arada çalışmalarına Antalya'da başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde sabah saatlerinde ilk antrenmanına çıkan sarı-lacivertliler, açma germe ve düz koşuyla çalışmalarına başladı.

İdman, minyatür kale maç ile devam etti. Fenerbahçe’de Janssen, İsmail, Dirar ve Mehmet Ekici rehabilitasyon çalışması yaptı. Kadro dışı bulunan Robin Van Persie ve Ozan Tufan'a da yönetim tarafından kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi.

Öte yandan ülkelerinde bulunan Giuliano ve Josef de Souza’nın ise yol izni nedeniyle bir günlük aranın ardından kampa katılacağı öğrenildi