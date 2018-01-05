﻿
Ozan Tufan ve Van Persie'ye transfer izni çıktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

OZAN TUFAN VE VAN PERSİE'YE TRANSFER İZNİ ÇIKTI

Ozan Tufan ve Van Persie'ye transfer izni çıktı

Fenerbahçe, devre arası hazırlıkları için geldiği Antalya’da çalışmalarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

633 Okunma

Sarı-lacivertli yönetim, kamp kadrosunda bulunmayan Van Persie ve Ozan Tufan'a kendilerine kulüp bulmaları için izin verdi.

Fenerbahçe, Süper Lig’e verilen arada çalışmalarına Antalya'da başladı. Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde sabah saatlerinde ilk antrenmanına çıkan sarı-lacivertliler, açma germe ve düz koşuyla çalışmalarına başladı.

İdman, minyatür kale maç ile devam etti. Fenerbahçe’de Janssen, İsmail, Dirar ve Mehmet Ekici rehabilitasyon çalışması yaptı. Kadro dışı bulunan Robin Van Persie ve Ozan Tufan'a da yönetim tarafından kendilerine kulüp bulmaları için izin verildi.

Öte yandan ülkelerinde bulunan Giuliano ve Josef de Souza’nın ise yol izni nedeniyle bir günlük aranın ardından kampa katılacağı öğrenildi

ETİKETLER #Fenerbahçe
Volkan Demirel'den Fatih Terim açıklaması!
Fenerbahçe'den transferde ilk adım geldi!
Ozan'ın yerine Taider geliyor
Fenerli isim: "Hayal ettiğim yerdeyim"
2 futbolcu kamp kadrosunda yok!
Fenerbahçe'de 2 kadro dışı...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿