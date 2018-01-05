GALATASARAY'DAN KOMBİNE AÇILIMI!

Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışındaki rakipleri Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak sarı-kırmızılılar yarım sezonluk kombine kart satışa çıkarma kararı aldı. Galatasaray'da şu ana kadar 35 bin kombine satışı gerçekleşti. Taraftarların ligin ikinci yarısı için satışa çıkacak kombinelere büyük ilgi göstereceği ve 40 bin barajının geçileceği tahmin ediliyor.

EN AZ 8 MAÇLIK OLACAK

Ocak 2011'de açılan Türk Telekom Stadı'nda bu sezon en iyi performansını sergileyen Galatasaray 9 maçta elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin iç sahada en başarılı takımı oldu. Sarı-kırmızılılar 40 bin taraftar ortalaması ile de bu alanda zirvede. Ligde evinde 8 rakibini daha ağırlayacak sarı-kırmızılılar; kupada da Türk Telekom Stadı'nda çeyrek ve yarı final maçlarına çıkabilir. Satışa çıkacak yarım sezonluk kombinelerle 8-10 maç izlenebilecek. (Sabah)

Galatasaray'dan kombine açıklaması!

Öte yandan Galatasaray kulübü kombine satışlarına bugün itibariyle başlanacaığını duyurdu. İşte o açıklama:

"Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray, 21. şampiyonluk yolunda İmparator Fatih Terim önderliğinde yeni zaferler için sahneye çıkıyor.

Armayı her şeyden önce tutan, kalbi Galatasaray ile atan taraftarlarımız için 2017-2018 sezonunun ikinci yarısının kombineleri 500 TL'den başlayan cazip fiyatlarla bugün saat 14:00'te satışa çıkıyor.

2017-2018 futbol sezonu ikinci yarısının kombineleri, GS Bonus kredi kartlarına vade farksız 3, 6 ve 9 taksit avantajıyla; passo.com.tr, Beyoğlu GSStore ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış gişelerimizden alınabilecek.

Kombine alan taraftarlarımız ayrıca 2018-2019 sezonu için kombine yenileme indiriminden de yararlanabilecek."