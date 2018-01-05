BEŞİKTAŞ'TA CENK TOSUN'UN YERİNE 4 ADAY!

Cenk Tosun’un büyük oranda takımdan ayrılacak olması nedeniyle forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, birçok ismi gündemine aldı. Teknik direktör Şenol Güneş’in, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Islam Slimani’nin ismini yönetime vermesi üzerine Başkan Fikret Orman ve kurmayları harekete geçti. Ada temsilcisi ile kiralık formülü üzerinden anlaşma zemini arayan Siyah-Beyazlı yönetim, İngiliz ekibinden olumsuz yanıt aldı. Cezayirli futbolcuyu kiralamak istemeyen Mavi-Beyazlılar, Beşiktaş’tan 17 milyon Euro (77 milyon TL) talep etti. Beşiktaş ise bu istek üzerine transferde geri adım attı.

Beşiktaş’ın eli güçlü

Gözünü Süper Lig’teki yıldızlara çeviren Siyah-Beyazlılar, Emmanuel Adebayor, Samuel Eto’o, Vagner Love ve Adis Jahovic’i transfer listesine ekledi. Bu isimler üzerinde değerlendirmeler yapan Kartal, oyuncuların kulüpleriyle de ilk teması kurdu.

Sezon sonunda serbest kalacak olmaları nedeniyle Eto’o ve Jahovic görüşmelerinde eli güçlü olan Beşiktaş, diğer iki isim için de nabız yokluyor. Yurt dışından da birkaç oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, transfer dönemi sona erene kadar bir santrfor oyuncusunu takıma kazandırmayı hedefliyor. (Fanatik)