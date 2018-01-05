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Fenerbahçe'den transferde ilk adım geldi!
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FENERBAHÇE'DEN TRANSFERDE İLK ADIM GELDİ!

Fenerbahçe'den transferde ilk adım geldi!

Fenerbahçe sol bek transferi için ilk adımı İtalya'da gerçekleştirdi. 

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Fenerbahçe'nin sol bek mevkisine transfer etmek istediği Zenit'in 31 yaşındaki İtalyan futbolcusu Domenico Criscito için Fenerbahçe ilk teması dün gerçekleştirdi. Criscito'nun menajeri Andrea D'Amico ile bir araya gelindi. Görüşmede Fenerbahçe'nin Criscito için 2+1 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. İlk görüşmenin olumlu geçtiği tarafların bugün yeniden bir araya gelmesinin beklendiği öğrenildi.

Inter de istiyor!

22 kez İtalya Milli Takım forması giyen Domenico Criscito'yu Inter ve Genoa kulüpleri de istiyordu. (Takvim)

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