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Terim'in yardımcıları belli oldu
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TERİM'İN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Terim'in yardımcıları belli oldu

Galatasaray, yardımcı antrenörlük görevleri için Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, yardımcı antrenörlük için Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu. 

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır" denildi. 

HASAN ŞAŞ'TAN PAYLAŞIM

Hasan Şaş, Instagram hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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