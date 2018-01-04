TERİM'İN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Galatasaray, yardımcı antrenörlük için Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Taffarel ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcıları belli oldu.

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.

HASAN ŞAŞ'TAN PAYLAŞIM

Hasan Şaş, Instagram hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.