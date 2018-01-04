KAYSERİ'DEN GROZAV AÇIKLAMASI

İşte Kayserispor'un yaptığı açıklama:

Bir kısım yayın organlarında kulübümüzün yapmış olduğu transfer çalışmaları ile ilgili olarak hatalı bilgilerin yayıldığı müşahede edilmiş olup kulübümüzde yapılan çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgi verilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Şöyle ki bu gün için sadece:

Kulübümüz teknik heyetinin talebi doğrultusunda Romanya’ nın Steua Bucharest takımından William De Amorim ve kulübü ile 2018-2019 sezonu satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak kaydı ile 2017-2018 sezonu ikinci yarısı için bedelsiz kiralık sözleşme yapılması konusunda prensipte mutabakata varılmıştır.

Futbolcu hafta sonu Kayseri’ ye gelecek olup yapılacak kontroller ve işlemlerden sonra Antalya da ki kampımıza iştirak edecektir.

Teknik heyetin talebi doğrultusunda kulübümüzce daha önce açıklanan mevkiiler ile ilgili araştırmalar devam etmekle birlikte, Kardemir Karabükspor’dan Gheorge Grozav isimli futbolcu ile anlaşıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bahse konu futbolcunun ne kendisi ne de temsilcileri ile her hangi görüşme olmadığı gibi, görüşme yapılması da tarafımızca düşünülmemektedir.

Bundan öncesinde olduğu gibi kulübümüzü ilgilendiren doğru bilgiler resmi kanallardan şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla