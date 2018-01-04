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Ozan'ın yerine Taider geliyor
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OZAN'IN YERİNE TAİDER GELİYOR

Ozan'ın yerine Taider geliyor

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasının ardından orta sahaya takviye planlanıyor.

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Sarı lacivertliler, Bologna'nın Cezayirli orta saha oyuncusu Taider için temaslarını sıklaştırdı. 25 yaşındaki oyuncu, Bologna'dan ayrılmak istiyor.

Oyuncunun talipleri arasında Hamburg, Eintracht Frankfurt ve Başakşehir de bulunuyor. Oyunun iki yönünü de oynayabilen Taider, Grenoble altyapısından yetişmiş ve geleceğin yıldız adaylarından gösterilmişti.

2013 yılında İnter'in kadrosuna kattığı oyuncu, Southampton ve Sassuolo'da kiralık olarak forma giydikten sonra Bologna'ya transfer oldu.

Bologna'nın, 3 veya 4 milyon Avro bedelle elinden çıkarmak istediği oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalarına başladığı İtalyan basınındaki haberlerde yer aldı.

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