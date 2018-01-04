GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI BELLİ OLDU

Devre arası kampı için Belek’te bulunan Gençlerbirliği , burada üç hazırlık maçı oynayacak. Başkent ekibi Belek’te TFF 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Arnavutluk takımlarından Kamza ve Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor ile karşılaşacak. Maçların programı ise şu şekilde olacak:

6 Ocak 17.00 - Gençlerbirliği - Eskişehirspor

8 Ocak 17.00 - Gençlerbirliği- Kamza

10 Ocak - Gençlerbirliği- DG Sivaspor

10 Ocak’ta oynanacak DG Sivasspor maçının saati daha sonra duyurulacak. Tüm maçlar Gençlerbirliği’nin kamp yaptığı Bellis Deluxe Otel’in sahasında yapılacak.