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Gençlerbirliği'nin hazırlık maçı programı belli oldu
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GENÇLERBİRLİĞİ'NİN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI BELLİ OLDU

Gençlerbirliği'nin hazırlık maçı programı belli oldu

Devre arası kampı için Belek’te bulunan Gençlerbirliği , burada üç hazırlık maçı oynayacak.

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Devre arası kampı için Belek’te bulunan Gençlerbirliği , burada üç hazırlık maçı oynayacak. Başkent ekibi Belek’te TFF 1.Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Arnavutluk takımlarından Kamza ve Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor ile karşılaşacak. Maçların programı ise şu şekilde olacak:

6 Ocak 17.00 - Gençlerbirliği  - Eskişehirspor

8 Ocak 17.00 - Gençlerbirliği- Kamza

10 Ocak - Gençlerbirliği- DG Sivaspor

 

10 Ocak’ta oynanacak DG Sivasspor maçının saati daha sonra duyurulacak. Tüm maçlar Gençlerbirliği’nin kamp yaptığı Bellis Deluxe Otel’in sahasında yapılacak.

 

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