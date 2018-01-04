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2 futbolcu kamp kadrosunda yok!
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2 FUTBOLCU KAMP KADROSUNDA YOK!

2 futbolcu kamp kadrosunda yok!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Van Persie kamp kadrosuna alınmadı.

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Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Antalya'da kampa girecek olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Van Persie kamp kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek Fenerbahçe'de 2 kadro dışı kararı geldi.

Antalya'da kampa girecek sarı lacivertli takımda, ilk yarının son maçlarında şans bulamayan Ozan Tufan ve beklentilerin uzağında kalan Robin van Persie kamp kadrosuna alınmadı.

27 Aralık'ta İstanbulspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra 8 günlük izne çıkan Fenerbahçe kafilesi, 5 Ocak Cuma günü Antalya Belek'te toplanacak.

Sarı lacivertli takım, 13 Ocak Cumartesi gününe kadar ikinci yarı hazırlıklarını burada gerçekleştirecek.
 

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