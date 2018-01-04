﻿
Osmanlıspor o ismi kadrosuna kattı...
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR O İSMİ KADROSUNA KATTI...

Osmanlıspor o ismi kadrosuna kattı...

Son dakika... Yalçın Ayhan, sezon sonuna kadar Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı.

1319 Okunma

Yalçın Ayhan, sezon sonuna kadar Osmanlıspor ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli futbolcu Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırmıştı.
 

﻿

Rıza Çalımbay, Osmanlıspor'dan o ismi istedi!
Ryan Donk, Osmanlıspor'a transfer olacak mı?
Süper Lig'de 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısı için umutlu
PFDK'dan 8 Süper Lig kulübüne ceza
Osmanlıspor, Beşiktaş'ın konuğu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿