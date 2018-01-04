ANKARAGÜCÜ'NDE YOL AYRIMI! İŞTE O İSİM!

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde devre arası transfer döneminde bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, orta saha oyuncusu Cheikhou Dieng ile yollarını ayırdı.

8 maçta forma giydi

24 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyiyordu. Dieng, bu sezon lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giydi ve skora katkı sağlayamadı. 4 maçta ilk 11’de sahaya çıkan Dieng, 455 dakika sahada kaldı.

Kiralık olarak değerlendirilmişti

St. Pölten’den 2016-2017 sezonunda Medipol Başakşehir’e transfer olan ve 2 sezon Başakşehir’de görev yapan futbolcu, önce eski takımı St. Pölten’e daha sonra da Ankaragücü’ne kiralanmıştı.

Ankaragücü Süper Lig’de yer almak istiyor

Ankaragücü, TFF 1. Lig’de 17 haftalık dönemi 34 puanla zirvede tamamladı. Süper Lig’e yükselmenin hesaplarını yapan İsmail Kartal ve öğrencileri, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 de yenilgi almıştı.

(AJANSSPOR)