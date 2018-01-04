﻿
Kayserispor transferi açıkladı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAYSERİSPOR TRANSFERİ AÇIKLADI!

Kayserispor transferi açıkladı!

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın belirlediği 3 transferi herhangi bir aksaklık çıkmazsa bir hafta içinde bitireceklerini söyledi. 

598 Okunma

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, transfer görüşmesinde William De Amorim ve kulübü ile görüştüklerini ve mutabık kaldıklarını belirterek, "Steaua Bükreş'ten William De Amorim ve takımı ile görüştük. Satın alma opsiyonlu olarak kiraladık. Cumartesi veya pazar günü Kayseri'de olacak ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra inşallah kendisi ile sözleşme imzalayacağız" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Marius Sumudica'nın istediği bölgelere transfer yapmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Erol Bedir, "İstenilen bölgelere transferleri de bir hafta içinde bitirmiş oluruz. O zaman eksikleri koyduğumuzda resmin tamamı ortaya çıkmış olacak" ifadesinde bulundu.

Başkan Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın bugün topbaşı yaparak kampa başlayacağını bildirdi.

 

ETİKETLER #Kayserispor
Kayseri'den Grozav açıklaması
Süper Lig'de 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
PFDK'dan 8 Süper Lig kulübüne ceza
Süper Lig'de ilk yarının vazgeçilmezleri
Süper Lig'de 9 takım PFDK'ya sevk edildi
Kayserispor, bu sezon evinde ilk yenildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿