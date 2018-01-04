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Aziz Yıldırım: İlmik hâlâ boynumuzda!
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AZİZ YILDIRIM: İLMİK HÂLÂ BOYNUMUZDA!

Aziz Yıldırım: İlmik hâlâ boynumuzda!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz Sürecinde kadınların rolünün büyük olduğunu söyledi ve ekledi: "İlmik hâlâ boynumuzda"

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Kadın kongre üyeleri için düzenlenen yılbaşı yemeğine katılan Aziz Yıldırım, “Büyük acılar çektik. Biz içerdeyken verdiğiniz destek çok önemliydi. Yargıtay kararının ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Desteğinize devam edin” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde kadın kongre üyeleri için verilen yılbaşı yemeğine katıldı, burada mesajlar verdi.

Birçok konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Yıldırım’ın, 3 Temmuz Süreci ve bununla birlikte başkan adaylığı ile alakalı olarak üyelere bilgi verdiği ortaya çıktı. Fenerbahçeli kadınların kendilerine her zaman büyük destek verdiğini ve bunu hiçbir zaman unutmadığını ifade eden Başkan Yıldırım şunları söyledi:

“Büyük acılar çektik. Biz içerdeyken verdiğiniz destek çok önemliydi. 20 Eylül’de tarih yazdınız. Stadı doldurdunuz. Ancak hâlâ süreç bitmiş değil. İlmik hâlâ boynumuzda yaşıyoruz. Yargıtay kararının ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Desteğinize devam edin.”

Başkanlık süreciyle ilgili de açıklamada bulunan Aziz Yıldırım, “Kongre üyelerinin desteği ile başkan oldum ve bu görevime hep bu şekilde devam ettim. Kendimizle ilgili kararı bu süreç sona erdikten sonra, zamanı gelince paylaşacağım. Bu konuyla ilgili hala vakit var” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Başkanı böylece, başkanlıkla ilgili sürecin Yargıtay kararına bağlı olduğunu bir kez daha yineledi.

(Milliyet)

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