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Süper Lig'de Arda Turan bombası!
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SÜPER LİG'DE ARDA TURAN BOMBASI!

Süper Lig'de Arda Turan bombası!

Barcelona’da bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan ve ayrılık hazırlıkları yapan 30 yaşındaki milli yıldızın, Süper Lig lideriyle yarın sözleşme imzalayacağı iddia edi.

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Yılın bomba transfer haberi M.Başakşehir'den geldi. Adı G.Saray ve Beşiktaş'la anılan Arda Turan'ın Türkiye'ye döneceği öğrenilirken, rotası sürpriz oldu. Barcelona'da bu sezon hiçbir resmi maçta oynamayan ve ayrılık hazırlıkları yapan milli yıldızın, Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan M.Başakşehir'le anlaşmaya vardığı, yarın sözleşme imzalanacağı haberi gündeme bomba gibi düştü. 34 milyon Euro'ya transfer olduğu Katalan deviyle 2020'ye kadar kontratı bulunan bonservisi el yakan 30 yaşındaki Arda'nın, Başakşehir'e kiralanması bekleniyor.

ADEBAYOR'DAN SONRA ARDA

Başkan Göksel Gümüşdağ geçtiğimiz günlerde Arda konusunda, "Arda gibi kaliteli bir oyuncuyu, her takımda her kulüp başkanı ve teknik direktörü kadrosunda görmek ister" diye yeşil ışık yakmıştı. Abdullah Avcı'nın ekibi geçen sezon da ligin ilk yarısını lider tamamlamış ve devre arasında kadrosuna dünya yıldızı Emmanuel Adebayor'u katmıştı.(Fotomaç)

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