GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ÇİFT İDMAN GÜNÜ

Belek’te devre arası kampını sürdüren Gençlerbirliği hazırlıklarına bugün yaptığı iki antrenmanla devam etti. Sabah bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular akşam ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sabah bölümünde ısınma koşusu ve core çalışmasıyla başlayan futbolcular daha sonra pas – koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdürdü. Son bölümde yapılan tempolu pas çalışmasıyla sabah bölümü tamamlandı.

Akşam antrenmanında ise ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan başkent ekibi daha sonra dar alanda taktik çalışma yaptı.

Yaklaşık doksan dakika süren akşam antrenmanı yapılan dar alanda çift kale maç ile noktalandı.