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Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
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FEDERASYON KUPASI'NDA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU!

Federasyon Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 24-28 Ocak tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek TBL Federasyon Kupası Final Grubu eşleşmeleri belli oldu.

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TBL Federasyon Kupası Final Grubu’nda Eşleşmeler Belli Oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 24-28 Ocak tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek TBL Federasyon Kupası Final Grubu eşleşmeleri belli oldu.



Ataköy Sheraton Hotel’de düzenlenen TBL Federasyon Kupası’nın basın toplantısına; TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün, TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak, Türkiye Basketbol Federasyonu Yetkilileri ve Sigortam.net Bakırköy Basket, Ankara DSİ, Akhisar Belediye, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji, Selçuklu Belediyesi, da Antalyaspor ile Yalova Group Belediye takımlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün: “TBL Federasyon Kupası’nda son derece çekişmeli maçlar oynanacak. Konya’da oynanacak karşılaşmaların büyük bir çekişmeye sahne olacağını düşünüyorum. Bu karşılaşmaların iddaa bültenine girmesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konunun arzu ettiğimiz şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Maçların naklen yayınlanmasıyla ilgili de görüşmelerde bulunuyoruz. Şimdiden TBL Federasyon Kupası’nda mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilerim. En iyi olanın kazanacağı bir turnuva olmasını diliyorum” dedi.

 

 


TBF Ligler Direktörü Samer Şenbayrak de kura çekimi hakkında detaylı bilgiler verdikten sonra TBL Federasyon Kupası kura çekimine geçildi ve çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Tarih

Ev Sahibi Takım

Misafir Takım

Maç

24 Ocak Çarşamba

Antalyaspor

Sigortam.net Bakırköy Basket

1.Maç

24 Ocak Çarşamba

Yalova Group Belediye

Türk Telekom

2.Maç

25 Ocak Perşembe

Akhisar Belediye

Ankara DSİ

3.Maç

25 Ocak Perşembe

Bahçeşehir Koleji

Selçuklu Belediyesi

4.Maç

26 Ocak Cuma

1.Maçın Galibi

2.Maçın Galibi

5.Maç

26 Ocak Cuma

3.Maçın Galibi

4.Maçın Galibi

6.Maç

28 Ocak Pazar

5.Maçın Galibi

6.Maçın Galibi

7.Maç

 

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