HALKBANK ZORLU MARATONA HAZIRLANIYOR

Halkbank zorlu maratona hazırlanıyor

Voleybol, Efeler Liginde ikinci yarı 6-7 Ocak’ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Devrenin ilk sınavını İnegöl Belediyespor’a karşı deplasmanda verecek Halkbank’ta hazırlıklar sürüyor.

Şubat ayı sonuna kadar sürecek zorlu maratona hazır olmak istediklerini ifade eden Başantrenör Slobodan Kovac, ikinci devre fikstürünün oldukça zorlu olduğunu söyledi.

İkinci yarıya kupa şampiyonu olarak başlayacaklarını hatırlatan Kovac, “İkinci yarının programını gördüğümde, gerçekten çok şaşırdım. Benim için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü oyuncuları üç günde bir oynamak zorunda bırakmak gerçekten çok ağır olacak. Bu programa göre 24 Şubat’ta sezonun ikinci yarısını da bitirmiş olacağız” diye konuştu.

Antrenman şansı yok

İkinci devre programı uyarınca idman şanslarının olmayacağını dile getiren deneyimli antrenör şöyle devam etti:

Çünkü sürekli maç yapacak, maçtan sonra toparlanma sürecine girecek ve seyahat edeceğiz. 24 Şubat’tan sonra da ligin en önemli etabı olan playoff’lar başlayacak. Dolayısıyla, biz playoff’lara antrenman yapmadan girmiş olacağız. Halkbank’ın genlerindeki azim ve kararlılık bu zorlu süreçten geçerken en büyük destekçimiz olacaktır.”

“Önümüzdeki programdan memnun değilim” diyen Slobodan Kovac, “Bununla birlikte başarılı olmaktan başka bir seçeneğimiz yok. Tüm gücümüzle playoff etabına mümkün olan en iyi yerde girmeye çalışacağız. Elbette bu zorlu koşullar ligdeki tüm takımlar için geçerli. Aynı güçlükleri onlar da yaşayacak. Fakat biz Şampiyonlar Liginde fazladan üç maç daha yapacağız. Bu kulvarın seyahat ve maç yorgunluğunun yükünü de çekeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.