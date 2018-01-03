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Süper Lig maçlarında saat değişikliği
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SÜPER LİG MAÇLARINDA SAAT DEĞİŞİKLİĞİ

Süper Lig maçlarında saat değişikliği

Süper Lig'in 18 ve 19. haftasında oynanacak bazı maçların başlama saatinde değişikliğe gidildi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının yeni programı şöyle:

- 18. hafta

19 Ocak Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20 Ocak Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

21 Ocak Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

22 Ocak Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

- 19. hafta

26 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom)

28 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 

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