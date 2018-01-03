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Tosic'ten iddialara son nokta!
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TOSİC'TEN İDDİALARA SON NOKTA!

Tosic'ten iddialara son nokta!

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Dusco Tosic, transfer iddialarına son noktayı koydu. 

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Siyah beyazlıların bu sezon dikkat çeken isimleri arasında yer alan Sırp oyuncu, kariyerinin en iyi sezonunu geçirdiğini söyledi. 

Transfer iddiaları ile ilgili konuşmak istemediğini belirten Tosic, "Beşiktaş'ın futbolcusuyum ve takımımla 2.5 yıllık kontratım var. Kariyerimin en iyi sezonunu geçirdiğimi söyleyebilirim. Hazırım, sağlıklıyım, hocam tarafından bana karşı bir güven var ve iyi bir takıma sahibiz." dedi. 

Devler Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih'i de değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Bayern tabiki favori. Fakat şansımız olduğunu da görüyoruz. İlk maçı deplasmanda oynayacağız. İyi bir bir sonuç için sahaya çıkacağız. Sonrasında İstanbul'da varımızı yoğumuzu ortaya koyacağımız bir maç olacak." ifadelerini kullandı. 

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