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Antalyaspor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
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ANTALYASPOR HAMZA HAMZAOĞLU İLE ANLAŞTI

Antalyaspor Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

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Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

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