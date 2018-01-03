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Beşiktaş kafilesi, Antalya'da
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BEŞİKTAŞ KAFİLESİ, ANTALYA'DA

Beşiktaş kafilesi, Antalya'da

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

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Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıkları kapsamında yapacağı kamp için Antalya'ya geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Antalya Uluslararası Havalimanı'na ulaşan kafileyi, bir grup siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e çiçek verdi.

Siyah-beyazlı takımın kalecisi Fabricio Agosto Ramirez, engelli bir taraftar ile fotoğraf çektirdi. İspanyol file bekçisi, Sude Elif Ekinci adındaki engelli taraftarın üzerindeki Beşiktaş formasını da imzaladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da konaklayacak siyah-beyazlı takım, Antalya'daki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

Beşiktaş, Antalya kampında Hollanda'nın ADO Den Haag ve Arnavutluk'un Skenderbeu takımları ile hazırlık maçında karşılaşacak.

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