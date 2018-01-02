﻿
Ozan Tufan, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
﻿
Site İçi Arama
﻿

OZAN TUFAN, F.BAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Ozan Tufan, F.Bahçe'den ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan için İspanya'nın Deportivo ve Belçika'nın Anderlecht takımlarının devrede olduğu öğrenildi.

313 Okunma

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan için İspanya'nın Deportivo ve Belçika'nın Anderlecht takımlarının devrede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de Ozan Tufan gündemden düşmüyor. Fazla kilolarıyla ve gelişim göstermemesiyle eleştirilerin odağında olan Ozan, sezon başında İspanya’dan teklifler almasına rağmen sarı-lacivertlilerde kalmıştı.

Genç oyuncu, 4 Kasım 2017’de oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor maçından beri ligde forma giyemedi.

Aykut Kocaman’ın Ozan'ı Antalya kampına götürmesi beklenmiyor.

Tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan üzerinden futbolcularına, "Çalışan oynar, çalışmayan ise aramızda olmaz" mesajı gönderdiği iddia ediliyor.

Milli futbolcu, sezon başında Aykut Kocaman’dan formayı kapmıştı. Ozan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4, ligde ise 9 maçta görev almıştı.

Genç futbolcu için İspanya'dan Deportivo ve Belçika'dan Anderlecht'in nabız yokladığı, bu transferi kısa sürede bitirmek istedikleri belirtildi.

ETİKETLER #Fenerbahçe
Süper Lig'de 18 ve 19. hafta maçlarının programı belli oldu
Aykut Kocaman müjdeyi verdi!
PFDK'dan 8 Süper Lig kulübüne ceza
Fenerbahçe'de izin başladı
Süper Lig'de ilk yarının vazgeçilmezleri
Süper Lig'de 9 takım PFDK'ya sevk edildi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿