OZAN TUFAN, F.BAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan için İspanya'nın Deportivo ve Belçika'nın Anderlecht takımlarının devrede olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’de Ozan Tufan gündemden düşmüyor. Fazla kilolarıyla ve gelişim göstermemesiyle eleştirilerin odağında olan Ozan, sezon başında İspanya’dan teklifler almasına rağmen sarı-lacivertlilerde kalmıştı.

Genç oyuncu, 4 Kasım 2017’de oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor maçından beri ligde forma giyemedi.

Aykut Kocaman’ın Ozan'ı Antalya kampına götürmesi beklenmiyor.

Tecrübeli teknik adam, Ozan Tufan üzerinden futbolcularına, "Çalışan oynar, çalışmayan ise aramızda olmaz" mesajı gönderdiği iddia ediliyor.

Milli futbolcu, sezon başında Aykut Kocaman’dan formayı kapmıştı. Ozan, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4, ligde ise 9 maçta görev almıştı.

Genç futbolcu için İspanya'dan Deportivo ve Belçika'dan Anderlecht'in nabız yokladığı, bu transferi kısa sürede bitirmek istedikleri belirtildi.