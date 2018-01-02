GALATASARAY'DAN LOVE İDDİASINA YANIT

TRTSPOR'a konuşan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kendileriyle görüşmeden Vagner Love'u tercümanına arattığını öne sürmüştü. Bu iddiaya Galatasaray Kulübü'den yalanlama geldi.

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor arasında Vagner Love krizi yaşanıyor. TRTSPOR'daki "Futbol Anadolu" programına telefon bağlantısı yapan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fatih Terim'in kendileriyle görüşmeden Vagner Love'u arattığını iddia etmişti.

Galatasaray Kulübü'nden, Başkan Çavuşoğlu'na cevap gecikmedi. İddiaya ilişkin sarı-kırmızılı ekip açıklama yaptı.

"Şaşkınlıkla karşıladık"

Vagner Love'ün telefonla arandığı iddialarının yalanlandığı açıklamada "Vagner Love ile ilgili kulübümüz, hocamız, tercümanımız ve idari çalışanlarımızı töhmet altında bırakan açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladık. Söz konusu olan futbolcu için kulübümüz tarafından herhangi bir girişim yapılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

"Böyle bir planlamamız olsaydı..."

Brezilyalı oyuncunun Galatasaray'ın transfer listesinde bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Böyle bir planlamamız olsaydı ilk olarak Alanyaspor Başkanı ile temasa geçilmiş olacağını belirterek, kendisinin de kulübümüzle aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini hatırlatır, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" denildi.

