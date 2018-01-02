ÖZGÜR ÇEK: ANKARAGÜCÜ MAĞLUBİYETİYLE GÖZÜMÜZ AÇILDI

Çaykur Rizespor'un deneyimli oyuncusu Özgür Çek, ilk yarısı sona eren TFF 1.Lig'i değerlendirdi. Özgür Çek ayrıca takımı Ç.Rizespor'un durumu ve kendi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Özgür Çek, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu. İşte o açıklamalar:

Özgür Çek, "Geçen sene ligden düşen ÇaykurRizespor takımı vardı.Yönetim olsun ,Başkan olsun,oyuncular olsun sezona aynı şekilde açtık.Ligin üzerinde bir kadromuz var.Lig'e iyi başlangıç yaparak 4'te 4 yaparak iyi başlangıç yaptık. Kamuoyu Hikmet Karaman ile ÇaykurRizespor takımı hiç yenilmeden şampiyon olacak gözü ile bakılıyordu ama gerçekten zor bir lig" ifadelerini kullandı

'TFF 1.Lig'de çok iyi takımlar var'

"İçeride Ankaragücü mağlubiyetiyle gözümüz açıldı. Zor takımlar var Adanaspor, Ümraniyespor, Ankaragücü, Giresunspor gibi güçlü takımlar var. Lig'de kaliteli bir lig .Zirveyi oynayacak takımlar var. Yabancı sayısından sonra Süper Lig'de görev almış ağabeylerimizinde gelmesiyle kaliteli bir lig oldu. Ankaragücü takımının iyi bir kadrosu var yine geçen sene düşen bir Adanaspor takımı mevcut. Son haftalarda Ümraniye'yi içeride yendik sonra Gazişehir maçını deplasmanda kazandık. Ankaragücü iyi bir çıkışı var. Zevkli bir lig oluyor."

'Her antremanda frikik çalışıyorum'

"Hikmet Hocadan sonra İbrahim Hoca ile bir adaptasyon dönemi atlattıktan sonra ilk devreyi iyi yerde bitirdik. Şampiyonluk için iyi puan topladığımız düşünüyorum. Ankaragücü takımının ekstra bir çıkışı vardı. 12-13 hafta kaybetmediler. Şampiyonluk yolunda iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Geçen sezon performansımı iyi kapatıp transfer teklifleri aldım ama ortamı bozmamak için ve hedef şampiyonluk olduğu için transferime izin vermediler. Takıma ne kadar katkı verirsem o kadar mutlu oluyorum. Her antremanda frikik çalışıyorum. Hikmet Hoca'nın bende çok büyük faydası var. Muslera'ya attığım gol bu çalışmaların bir ürünü. Çalıştığım zaman bunun semeresini alıyorum. Umarım her şey hem benim için hem de ÇaykurRizespor için iyi olur."