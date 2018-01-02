2017'de gurur ve hüzün...

Bir yılı daha geride bırakırken, Başkent Ankara, sporda gurur ve hüznü bir arada yaşadı. Hem takım sporlarında, hem bireysel olarak farklı branşlarda elde edilen dereceler, göğsümüzü kabartırken, önemli isimlerin aramızdan ayrılması, yüreğimizi burktu.

Geride kalan yılın en çarpıcı başarısını, futbolda Ankaragücü elde etti. Yaşadığı maddi sorunlara rağmen, İkinci Futbol Ligi Kırmızı Grupta müthiş bir mücadele ortaya koyan sarı-lacivertliler, Gümüşhanespor ile girdiği amansız yarışta, şampiyonluğu kucakladı. Ankaragücü, ligin bitimine bir hafta kala Kayseri Erciyesspor’u deplasmanda 4-1 yenip, mutlu sona ulaştı.

Başkent ekiplerinden Osmanlıspor, ligde başarısız bir sezon geçirse de ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Liginde gösterdiği performansla dikkat çekti. Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Altındağ Belediyespor da Türkiye Üçüncü Futbol Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.

HALKBANK İKİ KUPA KAZANDI

Voleybol Efeler Ligi’nin güçlü temsilcisi Halkbank, play-off final serisinin dördüncü maçında Arkas Spor’u 3-2 yenip, seriyi 3-1 kazandı ve tarihindeki 8 şampiyonluğuna ulaştı. Voleybolda Erkekler Kupa Voley final maçında iki Başkent takımı, Halkbank ile Maliye Piyango karşılaştı. Maliye Piyango’yu 3-2 mağlup eden Halkbank, şampiyon oldu. Şanlıurfa’da oynanan çekişmeli maçta galip gelen mavi-beyazlılar, 7. kez kupayı müzesine götürdü.

YENİMAHALLE KUPAYI BIRAKMADI

Hentbolda, Kadınlar Süper Liginde şampiyonluğu, genç takımların elde ettiği puanların eklenmesi sonucu 0.3 puan ile Kastamonu Belediyespor’a kaptıran Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Kupası 4’lü final organizasyonunun finalinde, Muratpaşa Belediyespor’u 30-29 yenip, kupanın sahipi oldu. Başkent ekibi, Ankara’daki THF Salonu’nda oynanan maçın ardından, kulüp tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, lig şampiyonu Kastamonu Belediyespor ile kupayı kazanan Yenimahalle Belediyespor arasında oynandı. İzmir’de oynanan müsabakayı, 27-26 kazanan Kastamonu Belediyespor, Süper Kupaya uzandı.

TİGEM FİNALDE KAYBETTİ

Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) tarafından Bursa’daki BUSKİ Masa Tenisi Salonu’nda düzenlenen ETTU Kadınlar Kupası finalinin rövanş maçında, Başkent ekibi TİGEM Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor’a 3-2 yenilip, ikincilikte kaldı.

POTADA ORMAN ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye Kadınlar Basketbol Birinci Ligi play-off final grubunda Bornova Beckerspor, deplasmanda OGM Orman Gençlik’i 51-50 yendi. Bu sonuçla OGM Orman Gençlik şampiyon olurken, Bornova Beckerspor ikinci sırada yer aldı. Her iki takım da Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’ne yükseldi. Ormanspor erkek basketbol takımı da 2. Ligde ilk sırayı alarak, Erkekler Basketbol Birinci Ligine yükseldi.

ESKRİMİN PARLAYAN YILDIZI

Başkentli milli eskrimci İbrahim Ahmed Acar, Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonası’nda, kılıç kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye’ye bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı. İbrahim, kısa süre önce de Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, tarihe geçmeyi başarmıştı.

Eskrimde, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda, Kadın Kılıç Milli Takımı altın madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen organizasyonun finalinde Fransa’yı 45-38 mağlup eden Kadın Kılıç Takımı, 94 yıllık eskrim tarihinde, takımlarda ilk Avrupa şampiyonluğuna imza attı. Erkekler ferdi kılıç kategorisinde ise Enver Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu.

HALTERCİLER KÜRSÜYE ÇIKTI

Avrupa Halter Şampiyonası, Hırvatistan’ın Split kentinde düzenlendi. Erkeklerde, 62 kiloda Hurşit Atak, silkme ve toplamda altın, koparmada bronz, 62 kiloda Bünyamin Sezer, koparmada altın, toplamda gümüş, 69 kiloda Ahmet Turan Okyay da koparmada bronz madalya elde etti. Kadınlarda ise 48 kiloda Şaziye Erdoğan silkmede, 53 kiloda Bediha Tunadağı koparmada, 58 kiloda Sümeyye Kentli silkmede bronz madalya kazandı. Türkiye, şampiyonayı 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya ile tamamlarken, Milli Takım, 37 ülkeden 364 sporcunun katıldığı şampiyonada erkeklerde ikinci, kadınlarda ise altıncı oldu.

RIZA VE TAHA ZİRVEDE

ASKİ’nin iki milli sporcusu Rıza Kayalap ile Taha Akgül, 2017’de de madalya geleneğini sürdürdü. Rıza Kayaalp, hem Dünya hem de Avrupa şampiyonluğunu kazanırken, Taha Akgül, Avrupa’nın zirvesine çıktı ancak Dünya Şampiyonası’nda ikincilikte kaldı.

HALKBANK KUPAYI KAPTIRDI

Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası’nda Halkbank’ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından TVF Başkent Salonu’nda, 8’incisi düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Efeler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Halkbank ile Kupa Voley’i kazanan Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1 galip ayrılan Fenerbahçe, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarının ardından 3. kez kupayı müzesine götürdü.

MİZGİN AY 3 MADALYA KAZANDI

10. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası, Kenya’nın başkenti Nairobi’de düzenlendi. Şampiyonayı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, puan sıralamasında tarihinin en yüksek skorunu elde ederek 46 puan topladı. Mizgin Ay, 11.57’lik derecesiyle kızlar Türkiye rekorunu kırarak çıktığı 100 metre finalinde, 11.62 koşarak altın madalya kazanırken, 200 metre de 23.76 ile yine Türkiye rekoru kırarak bronz madalyanın sahibi oldu. Meryem Bekmez de kızlar 5 bin metre yürüyüşte 22.32.79’luk zamanlamasıyla gümüş madalya aldı.

Kahramankazan Belediyespor Kadın Bocce Takımı, bir ilke imza atarak Avrupa üçüncüsü oldu ve bu alanda Türkiye’ye madalya kazandıran ilk kulüp olma unvanını elde etti.

TÜRK SPORU YASA BOĞULDU

2017 yılında Türk sporunun önemli isimleri aramızdan ayrıldı. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü’nün duayen Başkanı İlhan Cavcav, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dengesini kaybederek düşen, beyin kanaması teşhisiyle Ankara’daki Güven Hastanesinde yoğun bakım ünitesine alınan duayen başkan, makineye bağlı olarak yaşatıldığı hastanede, 81 yaşında vefat etti. Gençlerbirliği denince akla ilk gelen isim olan ve 38 yıl kulüp başkanlığı yapan Cavcav, alt yapıya önem vermesi, Türk futboluna Afrika pazarını açması, bizzat kendisinin keşfettiği genç yıldızları ucuza alıp, büyük takımlara yüksek miktarlara satması ve Gençlerbirliği’ni Türkiye’de tek borçsuz kulüp haline getirmesi ile tanındı. Söylemleri ve eylemleri ile her döneme damga vuran bir isim oldu.

ERKEN YAŞTA ARAMIZDAN AYRILDI

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, yıl içinde hayatını kaybetti. Karaciğer naklinin ardından tedavisi Ataşehir Memorial Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde süren Süleymanoğlu, 50 yaşında yaşamını yitirdi.

Kariyerinde 3 olimpiyat, 7 dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Süleymanoğlu, 46 kez dünya rekoru kırdı. “Cep Herkülü” lakabıyla anılan efsanevi sporcu, ayrıca 1984 yılında henüz 16 yaşındayken, silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçti. Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında ise dünyada “yılın haltercisi” seçildi. Onun Türkiye’ye gelmesinin ardından, Türk halteri büyük başarılar kazandı.

TEKVANDO BABASINI KAYBETTİ

Tekvandonun Türkiye’de tanınması ve gelişmesinde başrol oynayan eski milli sporcu ve antrenör İsmet Iraz, hayatını kaybetti. Böbrek ve solunum yetmezliği sebebiyle İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi gören Türk tekvandosunun efsane ismi, 81 yaşında vefat etti.

Iraz, aktif spor yaşamında dünya şampiyonluğu da dahil birçok başarıya imza attı. Türk tekvandocular, 1982’de milli takım antrenörlüğü görevini üstlenen Iraz’ın yönetiminde, 50’nin üstünde kupa aldı. Milli sporcular bu dönemde dünya şampiyonalarında 6 gümüş, 8 bronz, dünya kupasında 1 gümüş, 3 bronz, dünya oyunlarında 1 gümüş, 4 bronz, Avrupa şampiyonalarında 20 gümüş, 18 bronz, uluslararası turnuvalarda ise 95 gümüş, 74 bronz madalya kazandı.

Özgür Şahiner / Hürriyet Ankara