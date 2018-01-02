RYAN DONK, OSMANLISPOR'A TRANSFER OLACAK MI?

İrfan Buz'la birlikte çıkış yakalayan Osmanlıspor, devre arası transferleri için düğmeye bastı.
Çalışmalarını titizlikle yürüten Osmanlıspor yönetimi, radarına Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Ryan Donk’u aldı. Donk için girişimlerde bulunan Ankara temsilcisine Galatasaray'dan kötü haber geldi.
Terim şu an için veto etti!
Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in Fernando'nun olası sakatlığında sıkıntı yaşamamak için Donk'un takımdan ayrılmasına izin vermediği öğrenildi.
31 yaşındaki Hollandalı'ya eski kulübü AZ Alkmaar'ın da talip olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezonu İspanya Primera Lig ekiplerinden Real Betis'te geçiren Ryan Donk, bu yıl Galatasaray'a geri dönmüş , sezonun ilk yarında 3 maçta süre almıştı.
AJANSSPOR ÖZEL/ Salim MANAV-