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Çağrı Bülbül evine döndü!
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ÇAĞRI BÜLBÜL EVİNE DÖNDÜ!

Çağrı Bülbül evine döndü!

Hacettepe Altyapısında futbola başlayıp Gençlerbirliği A takımına kadar yükselen Çağrı Bülbül, Beştepe'ye döndü.

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Hacettepe Altyapısında futbola başlayıp Gençlerbirliği A takımına kadar yükselen Çağrı Bülbül, Beştepe'ye döndü.

Gençlerbirliği'nden ayrıldıktan sonra Giresunspor'da forma giyen ve bu sezon Kastamonuspor'da oynayan Çağrı Bülbül, ekibi ile sözleşmesini karşılıklı fesh ederek Hacettepe'ye döndü.

Mustafa Kaplan'ın Gençlerbirliği teknik direktörü olması ile birlikte A takıma çıkardığı başarılı futbolcu, ardından yine Mustafa Kaplan ile birlikte Giresunspor'a gitmişti. Kaplan'ın kadrosunda görmek istediği oyuncu ile ilk yarı bitiminde görüşen Hacettepe yönetimi oyuncu ile her konuda anlaştı ve takıımın Alanya kampına dahil oldu.

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