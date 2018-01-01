KUNTER BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Maçın genelinde oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Galatasaray'ın hızlı hücuma çıkmasına izin vermedik. Maçın genelinde daha enerjik olan ve isteyen taraf bizdik. İki maçımız kaldı. Karşıyaka ve Fenerbahçe karşılaşmalarında en az birini kazanıp Türkiye Kupası'nda mücadele etmek istiyoruz." dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un oyuncusu Ivan Buva ise kazandıkları için mutlu olduklarını aktararak, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Önümüzde Karşıyaka maçı var onu da kazanırsak kupada mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray Odeabank Başantrenörü Erman Kunter ise basın toplantısına katılmadı.