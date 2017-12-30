ZİRAAT BANKASI'NIN CEV MAÇI KONYA'DA

Ziraat Bankası, CEV Cup’ta Düren maçını Konya’da oynayacak

Ülkemizi 2017-2018 sezonunda CEV Cup’ta temsil eden Ziraat Bankası Spor Kulübü ilk maçını Samsun’da oynamıştı. 3000 kapasiteli Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nu dolduran voleybol severlerin birçoğu tribünde yer kalmaması sebebi ile karşılaşmayı tribün basamaklarında izleme durumunda kalmışlardı. Samsun’da yoğun ilgi ile muhteşem atmosfere karşı oynayan Ziraat Bankası, taraftarların desteği ile Romanya temsilcisi SCM Craiova takımını eleyerek bir üst tura çıkma başarısı göstererek (ALMANYA) SWD Powervolleys DÜREN’in rakibi olmuştu.

Geride bıraktığımız sezon Avrupa iç saha maçlarını İzmir, Bursa da oynayan Ziraat Bankası, bu sezon son olarak Samsun’da oynanan maçla birlikte gittiği her ilde taraftarların büyük ilgisi ile karşılaştı. Türk Voleybolunun gelişmesi, voleybol sevgisinin artması ve üst düzey voleybol karşılaşması izleme şansı bulamayan taraftarlara maçları izleme olanağı sunmak için farklı şehirlerde oynamaya devam ediyor. Ziraat Bankası bu nedenle Düren’le oynayacağı 2.tur maçını Konya’da oynama kararı aldı.

SWD Powervolleys DÜREN ile eşleşen Ziraat Bankası 2. tur ilk maçını 16 Ocak saat 19:00’da Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynayacak.