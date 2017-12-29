ÇALIMBAY'IN YENİ GÖZDESİ HUBOCAN

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili kulübün dergisinde yer alan yazısında, ekibiyle birlikte Türk futbolunun en büyük camialarından biri olan Trabzonspor'da görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Ligin 9. haftası itibariyle bize verilen bu görev, çok büyük bir sorumluluk. Çünkü Trabzonspor hedefleri olan bir camia, lige istediği gibi başlayamadığı için bu hedeflerden uzak düştü. Ama şimdi hep beraber ayağa kalkma zamanı. Bunu da taraftar, yönetim, teknik heyet, futbolcularımızla hep birlikte başaracağız" dedi.

"En büyük gücümüzü taraftarlarımızdan alıyoruz"

Çalımbay, ardından sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlarımız ligin ilk haftalarında ne kadar üzülmüş olsalar da takımlarının yanında yer almaları, takım içinde kazandığımız sinerji ve yükselen mücadele kapasitesi son haftalardaki yükselişi de beraberinde getirdi. Biz en büyük gücü taraftarlarımızdan alıyoruz. Ben futbol oynadığım dönemlerde bordo-mavili taraftarların takımlarına nasıl destek olduklarına bizzat şahit olmuştum. Taraftar için 12 adam derler, benim için onlar 1. adamdırlar" diye konuştu.

"Futbolcularım artık geçmişe değil geleceğe bakıyor"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son haftalarda topladıkları puanların takımın kendine güvenini yükselttiğini belirterek, "Futbolcularım artık geçmişe değil. geleceğe bakıyor. Önümüzdeki maçlarda en az geçmişte oynadıklarımız kadar kritik önem taşıyor. Yönetim, futbolcularımız, teknik heyetimiz bir arada kenetlenmiş durumdayız. Ara dönemi en iyi bir hazırlık süreci olarak değerlendirmek istiyoruz. Trabzonspor en iyisini hak ediyor. Biz de çalışma azmimiz ve sorumluluk bilincimizle bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Tek bir taraftarımızın bile şüphesi olmasın. 2018 yılının camiamıza başarı, istikrar ve güven getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çalımbay'ın yeni gözdesi Hubocan

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın yeni gözdesi Tomas Hubocan oldu. Geçtiğimiz sezondan beri stoper arayışı içinde olan bordo-mavililerde Slovak oyuncunun performansı savunmadaki arayışları da arka plana itti.

Trabzonspor'un sezon başında Fransa'nın Marsilya kulübünden kiraladığı Tomas Hubocan, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle kendini göstermeye başladı. Ersun Yanal'ın, görevde olduğu dönemde 1 milyon 100 bin avroluk satın alma opsiyonuyla kiralanan oyuncu, Beşiktaş ve Akhisarspor maçlarında savunmanın solunda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Yanal, savunmanın solunda kullandı

Süper Lig'de 8 maçta forma giyen futbolcu, 6 maçta ilk on birde görev yaptı. 595 dakika sahada kalan Hubocan, 3 sarı kart gördü. Slovak stoper, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçın tamamında ilk on birde sahaya çıktı ve 245 dakika görev aldı.

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başında olduğu dönemde bordo-mavililerin Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta 90 dakika forma giyen oyuncu, maç içerisinde bir çok pozisyonda hatalar yaptı. Ardından Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında yine 90 dakika oynayan başarılı futbolcu, 6-1'lik mağlubiyete engel olabilecek performans sergileyemedi. Tomas Hubocan, söz konusu maçlarda savunmanın solunda görev yaptı.

Çalımbay, stoperde görev verdi

Süper Ligin 9. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımın başında sahaya çıkan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Slovak oyuncuya stoper bölgesinde görev verdi. Bordo-mavililerin ligin 13. haftasında deplasmanda oynadığı Sivasspor mücadelesinin 37. dakikasında Uğur Demirok'un yerine oyuna dahil olan tecrübeli stoper, performansıyla Çalımbay'ın gözüne girdi. Söz konusu maçın ardından oynanan 4 lig maçında da Çalımbay, Hubocan'a ilk 11'de şans vermeye başladı. Deneyimli teknik adamın Hubocan'a görev vermesinin ardından bordo-mavililer kalesinde son 5 maçta sadece 2 gol gördü.

Stoper arayışlarını arka plana itti

Sezon başında attığı goller kadar yediği gollerle de gündeme gelen ve savunmada yaşanan hatalarla eleştirilerin odağında olan Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesinin ardından kalesinde 7 gol görürken, rakip fileleri ise 16. kez havalandırdı. Karadeniz ekibi eksilerde olan averajını ise artıya çevirdi. Durica, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş ve Hubocan'nın da defans bölgesine eklenmesiyle birlikte bordo-mavili ekip, savunma bölgesi için arayışlarını da arka plana itti.