GÜMÜŞDAĞ'DAN ARDA TURAN AÇIKLAMASI

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray başkanlığı ile ilgili bir düşüncesi olmadığını söyledi.

Kamuoyunda adı sık sık transferde Türk takımlarıyla anılan milli futbolcu Arda Turan'ı ile ilgili de konuşan Gümüşdağ, "Arda Turan, Türk Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan bir oyuncu. Özellikle Rüştü Reçber, Arda Turan gibi oyuncuların Barcelona'da forma giymesi Türkiye için onur verici. Avrupa'da önemli elçilik yaptıklarını düşünüyorum...Arda Turan isminin lider takım Medipol Başakşehir ile anılıyor olması normal ve doğal. Böyle bir gelişme olursa kamuoyuyla paylaşırız ama şu an için bir şey yok" diye konuştu.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'na katılan Gümüşdağ ile kulübün idari direktörü Mustafa Eröğüt, AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü varken hiçbir kulübün başkanlığını yapmayacağını vurgulayan Gümüşdağ, "Lider takımın başkanıyım, burada hedeflerimiz ve vizyonumuz var. Galatasaray Kulübü Başkanı, çok sevdiğim, çok kıymetli bulduğum ve değerli bir dostumdur. Dursun Özbek'in mali disiplin noktasında yaptığı başarılı çalışmaları takdirle izliyorum. Galatasaray başkanlığıyla ilgili bir düşüncem yok." ifadelerini kullandı.

Devre arası transfer döneminde teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Teknik konuda hocamızla toplantı gerçekleştirip rapor alacağız. İhtiyaç varsa gerekli transferi yaparız ama hocamızla bundan önce yaptığımız toplantıya göre transfer olasılığımızın çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Belli bir iki yere olabilir düşüncesi var ama netleşmiş bir şey yok. Rapordan sonra değerlendirme yapacağız. İnşallah ihtiyaç olursa yapacağımız transferin doğru noktada iyi bir transfer olacağını söyleyebilirim."

"Arda'nın huzura ihtiyacı var"

Göksel Gümüşdağ, Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın huzura ihtiyacı olduğunu savundu.

"Arda'nın adının Başakşehir'le anılması normal"

Futbolcuların zaman zaman mental ve fiziksel düşüşler yaşamalarının normal olduğunu ifade eden Gümüşdağ, şunları aktardı:

"Arda Turan isminin lider takım Medipol Başakşehir ile anılıyor olması normal ve doğal. Böyle bir gelişme olursa kamuoyuyla paylaşırız ama şu an için bir şey yok. Arda gibi kaliteli bir oyuncuyu, her takımda her kulüp başkanı ve teknik direktörü kadrosunda görmek ister. Arda, pırıl pırıl bir çocuk ama mental olarak çok yorulduğunu görüyorum. Arda'nın huzura ihtiyacı var. Arda'nın üzerine gereğinden fazla gidildi. Mental olarak onun huzuru bulacağı bir yerde olması gerektiğini düşünüyorum. Barcelona'dan sonra keşke yurt dışında biraz daha kalabilse ama orası olmayacaksa Türkiye'de huzur bulacağı bir yerde olması lazım. Nerede huzuru bulacağına karar vermesi gerektiğini düşünüyorum."