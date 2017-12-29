﻿
Futbol Federasyonu Başkanı'na mermili paket
﻿
Site İçi Arama
﻿

FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI'NA MERMİLİ PAKET

Futbol Federasyonu Başkanı'na mermili paket

Yunanistan’da, Futbol Federasyonu (EPO) Başkanı Vangelis Grammenos’a içinde bir mermi bulunan paket gönderildi.

260 Okunma

Yunanistan’da, Futbol Federasyonu (EPO) Başkanı Vangelis Grammenos’a içinde bir mermi bulunan paket gönderildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, federasyonun başkent Atina'nın Gudi semtindeki merkez binasına ulaşan pakette Grammenos’a yönelik tehdit ifadeleri bulunan üç sayfalık bir mektup da bulunduğu belirtildi.

"Papadopulos" imzası ile Pire’den gönderildiği belirlenen mektupta Grammenos’un bazı futbol kulüplerine imtiyazlı davranmakla itham edildiği kaydedildi.

Posta ile gönderilen mektubun terörle mücadele ekiplerince incelemeye alındığı bildirildi.

ETİKETLER
Ankara, yıldız golcüsünü kaybediyor mu?
9
Murat Cavcav: 1-2 transfer yapabiliriz. Yapmayabiliriz de....
Basketbolda Ankara derbisi haftası...
Futbol camiasında yeni Feto operasyonu yolda...
Oktay Sağlam'ın acı günü....
Süper Lig'de ilk yarının vazgeçilmezleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿