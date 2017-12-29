İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ

Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılacak seçim öncesi hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek'in yeni yönetim kadrosu büyük ölçüde şekillendi.
Listede şu isimler yer alıyor;
Özkan Olcay – İkinci Başkan
Nasuhi Sezgin – Başkan Yardımcısı
Ali Yüce
Mehmet Dedeoğlu
Osman Kocaman
Cevat Genç
Ahmet Cebeci
Selim Sefada
Ural Aküzüm
İsmail Sarıkaya
Mehmet Onur Tan
Can Topsakal
Dursun Özbek'in, belirleyeceği iki yönetim kurulu üyesi için de 3 aday bulunuyor. Abdurrahim Albayrak, İbrahim Özdemir ve İpek Kıraç'ın listede yer alabileceği belirtiliyor.