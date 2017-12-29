ANKARA, YILDIZ GOLCÜSÜNÜ KAYBEDİYOR MU?

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider bitiren Menemen Belediyespor transferde üst üste hamleler yapmaya başladı. Sarı-Lacivertliler, Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray Koçal'la da resmi sözleşme imzaladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider bitiren Menemen Belediyespor transferde üst üste hamleler yapmaya başladı. Gençlerbirliği'nden sağ bek Utku'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray Koçal'la da resmi sözleşme imzaladı.



Kulüp binasına gelen tecrübeli oyuncu, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Bu sezon Bugsaşspor'da 13 maça çıkan 27 yaşındaki Yıldıray, 5 kez gol sevinci yaşadı. Osmanlıspor'da kariyerine başlayan Yıldıray, Keçiörengücü ve Altınordu'da forma giydi.

Menemen Belediyespor'un Bugsaşspor'lu Ömer Bozan'ı da transfer etmek için girişimler yaptığı öğrenildi.