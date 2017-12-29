BASKETBOLDA ANKARA DERBİSİ HAFTASI...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 13, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 12. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 16. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın programı şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Sakarya)
15.15 Muratbey Uşak- Eskişehir Basket (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Cebeci)
20.15 TOFAŞ-Demir İnşaat Büyükçekmece (TOFAŞ)
31 Aralık Pazar:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe Doğuş (BJK Akatlar)
15.15 Banvit-Gaziantep Basketbol (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Anadolu Efes-Darüşşafaka (Sinan Erdem)
19.30 Yeşilgiresunspor Belediyespor-Trabzonspor (Giresun 19 Eylül)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Antakya)
14.00 Çukurova Basketbol-Bornova Beckerspor (Edip Buran)
14.00 Canik Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
14.00 BOTAŞ-İstanbul Üniversitesi (Ankara)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)
16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ (Caferağa)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Antalyaspor (Ankara)
Yarın:
13.30 Bahçeşehir Koleji-Petkimspor (Caferağa)
14.30 Sigortam.net Bakırköy Basket-Yalova Group Belediye (Ahmet Cömert)
16.00 Selçuklu Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Selçuklu Belediyesi)
16.00 Türk Telekom-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (TOBB ETÜ)
16.00 Karesispor-Düzce Belediyespor (Kurtdereli)
18.00 Afyon Belediyespor-OGM Ormanspor (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Bursaspor Durmazlar-İstanbulspor Beylikdüzü (Bursa Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Akhisar Belediye)