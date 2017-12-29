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Futbol camiasında yeni Feto operasyonu yolda...
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FUTBOL CAMİASINDA YENİ FETO OPERASYONU YOLDA...

Futbol camiasında yeni Feto operasyonu yolda...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemaat'in futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bekir İrtegün itirafçı olmuş, iddiaya göre birçok futbolcunun ismini vermişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cemaat'in futbol yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bekir İrtegün itirafçı olmuş, iddiaya göre birçok futbolcunun ismini vermişti.

Aydınlık'ta yer alan habere göre, İrtegün, "FETÖ bağlantılı" olduğunu öne sürdüğü 20'ye yakın ismi savcılığa verdi.

Eski futbolcular Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol'un bu ifadeler sonrası tutuklandığı öğrenildi.

Son olarak yine aynı ifadeler sonrası gözaltına alınan Uğur Boral'ın da İrtegün gibi itirafçı olduğu öne sürüldü.

İrtegün'ün ifadesinde halen Türkiye Süper Ligi'nde oynayan Cemaatçi futbolcuların isimlerini de savcılığa ilettiği belirtiliyor.

Buna göre ligde hala top oynayan üç futbolcunun Cemaat bağı bulunuyor. Konuyla ilgili yapılacak operasyon merak konusu.

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