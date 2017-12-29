AYKUT KOCAMAN MÜJDEYİ VERDİ!

Aykut Kocaman, ocakta Tottenham'a döneceği iddia edilen Hollandalı ile ilgili net ifadeler kullandı:



“Kendisiyle konuştum. Bir yere gitmeyecek, aman Allah korusun. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yorum yapmam ise hiç doğru olmaz.”

2017’Yİ İstanbulspor galibiyetiyle tamamlayıp yeni yıla moralli girecek olan F.Bahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman, tatil öncesi basın mensuplarıyla sohbet etti. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki mücadelenin ardından ocakta kulübü Tottenham’a döneceği öne sürülen Vincent Janssen hakkında konuşan tecrübeli hoca, net ifadeler kullandı.

‘YERLİ ÇOK ZOR’

GENÇ golcünün sözleşmesindeki ‘Geri dönebilir’ maddesiyle ilgili olarak oyuncuyla konuştuğunu belirten Aykut Hoca, “Az önce soyunma kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisi hiçbir yere gitmeyecek. Aman Allah korusun. O bize lazım” yorumunu yaptı.



MILAN’DA beklediğini bulamayan ve adı sarı-lacivertlilerle anılan Hakan Çalhanoğlu hakkındaki soruları da yanıtladı hoca. “Şu an transferiyle ilgili bir gelişme yok. Ama eğer bana ‘Hakan gibi bir oyuncuyu ister misiniz?’ diye soruyorsanız yorum yapmam doğru olmaz. Önceliğimiz gönderilecek oyuncular.

Yerli oyuncu almak zor

ANTALYA kampına odaklanıyoruz. Çalışmalarımızı şimdiden yaptık. Yerleşik düzenle ilgili sıkı bir ezber çalışması yapacağız. Taktiksel ağırlıklı günde çift idmanla ikinci yarıya hazırlanacağız. Arnavutluk takımıyla bir hazırlık maçı yapıp kampı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı. (Vatan)