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Osmanlıspor, Beşiktaş'ın konuğu
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OSMANLISPOR, BEŞİKTAŞ'IN KONUĞU

Osmanlıspor, Beşiktaş'ın konuğu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün İstanbul'da Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün İstanbul'da Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını ve tüm ayrıntılarını trtspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Siyah-beyazlı ekipte izinli olan Adriano Correia, Anderson Talisca, Gary Medel, Fabricio Ramirez ve Jeremain Lens maç kadrosunda bulunmayacak.

Kupaya bu sezon 5. turdan katılan Beşiktaş, TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor'u 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 takım arasına kaldı.

Organizasyona 4. turdan başlayan Osmanlıspor ise TFF 2. Lig temsilcisi Ottocool Karagümrük'ü 5-0 yenerek eledi. Başkent temsilcisi 5. turda eşleştiği Evkur Yeni Malatyaspor'u ise 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beşiktaş 5-1 kazandı.

Müsabakanın rövanşı 16, 17 ya da 18 Ocak'ta yapılacak ve çeyrek finale yükselecek ekip belli olacak.
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