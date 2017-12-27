DEMİR ATTI ALT SIRALARA...

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna onursal başkanı İlhan Cavcav'ın adı verilen Gençlerbirliği, ilk yarıda sıkıntılı günler yaşadı.

Sezon öncesi hazırlıklarını teknik direktör Ümit Özat yönetiminde yapan ve sahasında oynadığı ilk maçta Kardemir Karabükspor ile berabere kalan kırmızı-siyahlılarda, 3. haftada başkentteki Fenerbahçe yenilgisinin ardından genç teknik adamla yollar ayrılarak, bir puanı bulunan takım, 4. kez Mesut Bakkal'a emanet edildi.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde ligdeki ilk galibiyetini 6. haftada Medipol Başakşehir'den alan kırmızı-siyahlı ekip, 8. haftada da zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ı mağlup etti.

Yönetim kurulunda istifaların yaşandığı dönemde Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan başkent ekibi, 9. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ile berabere kaldığı maçın ardından ilk deplasman puanını da başkente getirdi.

- Puan hanesi 5 hafta sonra değişti

Kırmızı-siyahlılar, 9. haftada puan hanesinde yazdırdığı "8" rakamını ancak 14. haftada 2. kez göreve getirilen Ümit Özat'ın yönetiminde değiştirebildi.

Başkent kulübü yönetimi, 12. haftadaki Kayserispor yenilgisinin ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı ve sezona takımı hazırlayan, transfer planlamalarını yapan Ümit Özat'a 9 hafta sonra 13. haftada tekrar takımı emanet etti.

Özat yönetiminde ilk olarak Osmanlıspor maçına çıkan kırmızı-siyahlılar, maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

- 4 maçtır yenilmiyor

Genç teknik adam ile 14. haftada Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen kırmızı-siyahlılar, 5 hafta sonra ligde galip gelmeyi başardı ve puan hanesindeki "8" rakamını "11" olarak değiştirdi.

Bu galibiyetin ardından Ümit Özat ile 15. haftada öne geçtiği maçta yediği penaltı golüyle Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 16. haftada da Ankara'da Kasımpaşa karşısında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Ligin 13. haftasında başlayan 2. Ümit Özat döneminde son olarak ilk yarının son maçında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan ve Antalyaspor maçında olduğu gibi 1-0 öne geçmesine karşın sahadan 1-1 eşitlikle ayrılan başkent temsilcisi, 3 galibiyet 5 beraberlik, 9 mağlubiyetlik performansıyla sezonun ilk yarısını 17. basamakta bitirdi.

İlhan Cavcav sezonunun ilk devresinin sonunda ancak 4 maçlık kaybetmeme serisi yakalayabilen kırmızı-siyahlılar, 17 karşılaşmada kalesinde 32 gol görürdü, 20 gol sevinci yaşadı.

- En golcü Skuletic

Gençlerbirliği'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Petar Skuletic, ilk devreyi 4 golle kapattı.

Kırmızı-siyahlılarda Skuletic'in ardından Jailton, Manu, Ahmet İlhan, Scekic, Serdar Özkan ve Vedat Muric, ikişer kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Başkent ekibinde Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Khalili ve Dialo ise birer kez tabelayı değiştirdi.

- En istikrarlısı Hopf

Gençlerbirliği'nde ilk devrenin en istikrarlı ismi kaleci Hopf oldu.

Sezonun ilk yarısındaki 17 lig maçında da kalesini 90 dakika koruyarak bin 530 dakika sahada kalan İsveçli Johannes Hopf'u, Belaruslu stoper Sergey Palitsevich (bin 440) ve takım kaptanları Uğur Çiftçi (bin 328) ile Ahmet Oğuz (bin 197) takip etti.

Başkent ekibinde Abdurrahman Khalili (bin 129), Ahmet İlhan Özek (bin 118) ve Aleksandar Scekic (bin 037) bin dakika sınırını aşmayı başardı.

- Yabancıların dakika problemi

Başkent ekibinde yabancı futbolcuların sahada kalma sürelerinin düşüklüğü dikkati çekti.

Kırmızı-siyahlı kadroda bulunan 14 yabancıdan 10'u bin dakikadan az süre alırken, bunlardan 3'ü ise 500 dakikanın altında sahada kaldı.

Gençlerbirliği'nde ayrıca kadro dışı bırakılan Cosmin Matei ve Brezilyalı Budy, ilk devreyi forma giymeden tamamladı.

Zeki Yavru (933), Ousmane N'diaye (900), Skuletic (864), Luccas Claro (630), Kamal Issah (630), Elvis Manu (622), Dialo Guidileye (585), Vedat Muric (534), Serdar Özkan (529), Jailton Paraiba (461), Rantie (367), Murat Duruer (354), Marko Milinkovic (207), Halil İbrahim Pehlivan (163), Mert Yıldırım Çetin (90), Alper Uludağ (76), Mehmet Taş (6) kırmızı-siyahlılarda ligde forma giyen diğer isimler oldu.

- Formaya hasretler

Gençlerbirliği'nde sezonun ilk devresinde kalecilerle birlikte 6 isim ligde hiç şans bulamadı.

Hopf'un bütün lig maçlarında kaleyi koruduğu kırmızı-siyahlı ekipte, genç eldivenler, Nihat Şahin, Taha Cengiz Demirtaş ve Numan Soysal'a hiç görev düşmedi.

Kalecilerin dışında, tecrübeli isim Orhan Şam ile sezon başında kadroya dahil edilen Erdi Can Şehit ve altyapıdan yetişen Ömer Alper Tatlısu, kırmızı-siyahlı ekibin lig maçlarında forma giyemedi.

- 4 kırmızı, 47 sarı kart

Sezonun ilk devresinde hakemler Gençlerbirliği futbolcularına 4 kırmızı, 47 sarı kart gösterdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte Tokelo Rantie, Murat Duruer, Aleksandar Scekic ile Zeki Yavru kırmızı kart gördü.

Takımın en istikrarlı isimlerinin sarı kart problemi yaşadığı başkent ekibinde yalnızca 461 dakika sahada kalan hücum oyuncusu Jailton'un da son haftadaki Bursaspor maçında 4 sarı kartla cezalı duruma düşmesi dikkati çekti.

Gençlerbirliği'nde Ahmet Oğuz 7, Palitsevich 6, Uğur Çiftçi ve Jailton 4, Zeki Yavru ve Issah (3), Dialo, Khalili, N'Diaye, Manu, Scekic, Murat Duruer ve Luccas Claro 2, Ahmet İlhan, Vedat Muric, Serdar Özkan, Halil İbrahim Pehlivan, Milinkovic ve Hopf, birer kez sarı kartla cezalandırıldı.