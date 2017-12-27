ANKARAGÜCÜ YONETİMİ:ONURLU MÜCADELEMİZ SÜRECEK...

Ankaragücü Kulübü internet sitesinden bir açıklama yaptı...

İşte o açıklama

Onurlu mücadelemiz devam edecek

Geçtiğimiz sezonu TFF 2. Lig’de şampiyon olarak tamamladık ve bu sezon TFF 1. Lig’de oynamaya hak kazandık.

Sezon başında zor şartlar altında güçlü ve yarışmacı bir takım oluşturmanın gayreti içerisine girdik.

Transferin önündeki engelleri kaldırmak ve yeni bir kadro kurmak ekonomik problemlerden ötürü biraz zaman aldı. Bu süre içerisinde istediğimiz bazı transferleri gerçekleştiremedik, kadroyu oluşturma konusunda elimizde olmayan nedenlerden dolayı da gecikme yaşadık.

Kadroya geç katılan birçok oyuncumuz doğal olarak sezon başı kampına katılamazken, bazı oyuncularımız da sezon başladıktan sonra kadroya dâhil oldular.

Her türlü olumsuzluğa rağmen teknik heyetimize ve oluşturduğumuz kadroya güvendik ve zirve yarışının içinde yer alacağımızı bu doğrultuda güçlü ve yarışmacı bir kadro oluşturduğumuzu yaptığımız açıklamalarda kamuoyu ile paylaştık.

Sezon başında, teknik direktörümüz İsmail Kartal, sık sık sabra ve zamana ihtiyacımız olduğuna, ligin ilerleyen haftalarında göze hoş gelen ve keyif veren futbol oynayıp arzulanan düzeye geleceğimize dair vurgular yaptı.

Ligin ilk dört haftası geçildikten sonra muhteşem taraftarlarımızın da desteği ile deplasmanda oynadığımız Çaykur Rizespor maçı ile tırmanışımız başladı ve ligin ilk yarısında 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak 34 puan ile ilk devreyi lider tamamlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Ligin son haftasında deplasmanda oynadığımız Adana Demirspor müsabakasından da puan ya da puanlarla ayrılıp deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan, centilmence doksan dakika coşkuyla takımlarını destekleyen muhteşem taraftarlarımıza güzel bir kapanışla galibiyet armağan etmek isterdik fakat biraz şanssızlık biraz da hakem hatasıyla bu isteğimizi gerçekleştiremedik.

Müsabakasının başlamasıyla birlikte 90 dakika koro halinde “Şike yapsana, şike yapsana Mete Kalkavan şike Yapsana” şeklinde tezahüratta bulunan Adana Demirspor taraftarlarının etkisi altında kaldığını düşündüğümüz müsabakanın hakemi Mete Kalkavan, pozisyonun başlangıcı %100 ofsayt olan ve savunma oyuncumuzun hiç bir temasının olmadığı bir pozisyonu penaltıya hükmederek, müsabakadan mağlubiyetle ayrılmamıza yol açan bir karara imza atmıştır.

Yayıncı kuruluşun görüntülerinde penaltı pozisyonu öncesi rakip atağın ofsayt olduğu ve yine savunma oyuncumuzun Adana Demirspor’lu oyuncuya hiçbir temasının olmadığı çok net olarak görülmektedir.

17 maçlık periyot içinde sadece deplasmanda oynadığımız Gazişehir Gaziantep müsabakasında penaltı atışı kullandık. Hakemlerin de hata yapabileceği gerçeği ile mümkün olduğunca hakemleri rencide edici açıklamalardan uzak durduk ve aynı tavrımızı da sürdüreceğiz. Yüzde yüz ofsayt olan bir pozisyonu görmeyen ve penaltı olmayan bir pozisyonda gol yememize vesile olan hakem arkadaşımızın yukarıda bahsettiğimiz tezahürattan etkilendiğini düşünüyoruz. Biz hiçbir hakemden ayrıcalık beklemiyor, adil yönetim anlayışı istiyoruz. Umuyoruz ki Merkez Hakem Kurulu ve müsabakaları yönetecek hakemler ligin ikinci devresinde yönetecekleri maçlarda sonuca etki edecek hatalar yapmazlar.

Ligin ikinci yarısına devre arsı kampında en iyi şekilde hazırlanıp, ikinci yarıda da ilk yarıdaki onurlu mücadelemizi sürdürerek yine zirvede yer alacağımıza inanıyoruz. Bunu başarabilecek oyuncu kadrosuna ve teknik heyete sahibiz.

MKE ANKARAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU